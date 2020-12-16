Брянск, , 14:15 — REGNUM Коэффициент износа машин Брянского троллейбусного управления составляет 98%. Несмотря на это, власти намерены сохранить электрический транспорт и закупить новый подвижной состав, сказал 16 декабря глава городской администрации Александр Макаров, сообщает пресс-служба мэрии.

Инвентарный парк троллейбусного управления составляет 96 единиц. Только семь единиц транспорта имеют срок использования до семи лет. Остальные машины изношены на 98%. При этом электротранспорт максимально выводят на линии в часы пик, чтобы помочь остальным перевозчикам разгрузить основной пассажиропоток. Троллейбусы не исчезнут с улиц Брянска, подчеркнул глава администрации, для муниципального предприятия планируется закупка новых машин в 2021 году. Предприятие также получит субсидию из городского бюджета в размере 11,6 млн рублей.

Брянские троллейбусы выходят на 11 маршрутов протяжённостью более 168 км. За год электротранспорт перевозит около 4,5 млн человек.