Москва, , 14:16 — REGNUM В ноябре 2020 года самыми покупаемыми новыми грузовиками в России стали автомобили марки КамАЗ. Об этом 16 декабря сообщается на сайте агентства «Автостат».

Предприятие КамАЗ реализовало в прошлом месяце в России 2,5 тыс. грузовиков. Таким образом, доля компании на рынке грузовой техники России достигла 36%.

Среди грузовых автомобилей иностранных марок большей популярностью в России пользуются грузовики шведской компании Scania. При этом в рейтинге самых продаваемых в России грузовиков Scania занимает вторую строчку. За ноябрь на российском авторынке был продан 691 грузовик шведской марки.

Замыкают тройку лидеров грузовые машины ГАЗ с результатом 498 проданных авто. Следующие два места занимают соответственно «Урал» (421 ед.) и Volvo (405 шт.).

Напомним, по итогам ноября 2020 года в России было реализовано 6,9 тыс. грузовиков — на 5% меньше, чем в ноябре 2019 года.

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