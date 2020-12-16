Москва, , 14:04 — REGNUM Нормативно-правовые акты, направленные на стабилизацию жизни граждан России в период пандемии коронавируса принимались в сжатые сроки и, можно сказать, в экстремальных условиях. При таких обстоятельствах вполне могла сложиться ситуация, когда сформулированные нормы не полностью отражают замысел законодателя, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Мораторий в традиционном понимании предполагает отсрочку платежа. В отношении же коммунальных услуг речь идет о приостановлении действий Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 35 в части права исполнителя коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (подп. «а» п. 32).

То есть из буквального толкования получается, что после отмены такого приостановления у коммунальных служб снова появится право требовать не только оплаты самих коммунальных услуг, но и неустойки по ним.

С учетом ситуации в стране, это станет непосильной ношей для многих граждан. Необходимо внести изменения в постановление правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424, продлить мораторий и конкретизировать положение о запрете начисления неустойки по долгам за коммунальные услуги до момента отмены моратория», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2021 года жителям РФ, у которых имеется долги по оплате услуг ЖКХ, могут быть начислены пени за несвоевременную оплату за 2020 год.

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