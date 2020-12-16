Кызыл, , 14:01 — REGNUM В Туве намерены поддержать муниципальных руководителей, которые по итогам 2021 года смогут привлечь наибольшее число туристов. По словам главы региона Шолбана Кара-оола, для этого они должны разработать ключевое мероприятие, которое войдёт в республиканский календарь знаковых мероприятий.

Событие это должно отвечать специфике и особенностям района. В частности, в Эрзинском районе проводят фестиваль национального танца «Волны Тере-Холя», в Каа-Хемском — фестиваль русской культуры «Верховье».

«Мне лично очень понравились состязания по подледной рыбалке в местечке Ак Барун-Хемчикского кожууна», — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Финансирование мероприятий будет осуществляться из регионального и муниципального бюджетов по принципу 50 на 50.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики подали в Федеральное агентство по туризму заявку на финансирование проекта, предусматривающего строительство пяти туристических баз различного профиля. Всего на эти цели предполагается инвестировать около 6,1 млрд рублей.

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