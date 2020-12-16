Москва, 16 декабря 2020, 14:10 — REGNUM Рост цен на сталь в мире будет продолжаться около трех месяцев. Об этом 16 декабря сообщил генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.
«Полагаю, что дефицит на рынке стали будет разгонять цены вверх еще какое-то время», — заявил он в интервью РБК.
При этом Шевелев отметил, что, как он считает, через некоторое время должно произойти выравнивание баланса на рынке, когда «отложенный спрос» закончится, что скажется на предложении и росте цен.
«Скорее всего, на горизонте трех месяцев это произойдет», — уточнил глава «Северстали».
Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на сталь начали расти с лета нынешнего года, а к середине октября начался самый резкий скачок, когда данные цены увеличились на 30%.