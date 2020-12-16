Сыктывкар, , 13:54 — REGNUM Минвостокразвтия РФ одобрило первую заявку из Коми на получение статуса резидента арктической зоны РФ. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Коми, пефернции получит компания из Усинска.

Компания «Арктика 2020» планирует заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, чтобы предложить эффективную переработку промышленных отходов — шламов, золы, технической серы, извести — с последующим строительством завода по выпуску серобетона, сероасфальта и минерального порошка.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на резидентство в Арктике из Коми претендуют 13 компаний.