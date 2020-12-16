Подгорица, , 13:53 — REGNUM Средний счет за электроэнергию в ноябре в Черногории составил 31,43 евро, сообщает черногорская энергетическая компания EPCG.

«Домохозяйства в Жабляке зафиксировали самое низкое среднее потребление в размере 16,43 евро, а максимальное среднее потребление в прошлом месяце было в Подгорице, где домохозяйства потребляли в среднем 40,24 евро электроэнергии», — говорится в заявлении.

EPCG сообщила, что 62,02 процента домохозяйств получат счета на сумму до 30 евро, 17,96 процента из них — от 30 до 50 евро, 16,56 процента потребителей — от 50 до 100 евро, а потребление превышает 100 евро у 3,47 процента потребителей.

В ноябре 2020 года домохозяйства потребили 103,32 миллиона киловатт-часов (кВтч) электроэнергии, что на 11,3 процента больше, чем в октябре, и на 7,5 процента больше, чем в прошлом году.