Краснодар, 16 декабря 2020, 13:47 — REGNUM С 2016 года в муниципальную собственность Краснодара возвращен 321 земельный участок общей площадью 416 га, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
На возвращенных в собственность муниципалитета участках развивают общественные территории — создаются парки и скверы, также строятся социальные объекты.
Так, в декабре завершены судебные разбирательства по возвращению земельных участков в парке «Солнечный остров». Зоопарк продолжит работу на правах аренды. Также ведется работа по возвращению территорий, прилегающих к Карасунам: возвращены 11 земельных участков, все 16 Карасунских прудов и территория также перейдет в муниципальную собственность.