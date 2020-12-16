Краснодар, , 13:47 — REGNUM С 2016 года в муниципальную собственность Краснодара возвращен 321 земельный участок общей площадью 416 га, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«С учетом того, что площадь всего Краснодара — 84 136 га, площадь возвращенных земель в процентном соотношении составила более 2%. Это сопоставимо с некоторыми населенными пунктами региона. Так что теперь в собственности администрации — около 5% городских земель, — сообщил на брифинге директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.

На возвращенных в собственность муниципалитета участках развивают общественные территории — создаются парки и скверы, также строятся социальные объекты.

Так, в декабре завершены судебные разбирательства по возвращению земельных участков в парке «Солнечный остров». Зоопарк продолжит работу на правах аренды. Также ведется работа по возвращению территорий, прилегающих к Карасунам: возвращены 11 земельных участков, все 16 Карасунских прудов и территория также перейдет в муниципальную собственность.