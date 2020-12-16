Москва, , 13:45 — REGNUM У Федеральной антимонопольной службы РФ имеются все полномочия для предупреждения и выявления нарушений в сфере антимонопольного законодательства. Об этом заявил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты – все новости»

«ФАС России обладает всеми необходимыми полномочиями и компетенциями для предупреждения и выявления нарушений в сфере антимонопольного законодательства. Традиционно граждане, конечно, не обращаются в данное ведомство с вопросами или жалобами по поводу несправедливых цен. Если бы это было, то в течение 2020 года мы наблюдали бы возбуждённые дела со стороны ведомства, а также принятые решения», — сказал Бражко.

По его словам, на сегодняшний день «вместо принятия мер в рамках полномочий, предоставленных федеральным законом, ФАС пытается присоединиться к работе, которую совершенно спокойно и самостоятельно может выполнить Федеральная налоговая служба»: «С учётом того, что онлайн-кассы установлены в каждом объекте розничной торговли, на сегодняшний день вся необходимая информация уже доступна онлайн, и нет необходимости тратить время, силы и средства на её дополнительный сбор».

Бражко уверен, что в связи с поручением президента РФ должно быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении необоснованного роста цен на подсолнечное масло и сахар: «Ведомство должно установить круг лиц, которые влияли на рынок и на взаимоотношения между участниками, а также определить бенефициаров — то есть лиц, которые смогли получить необоснованную маржу и прибыль и обогатиться за счёт граждан. Без серьёзного анализа ситуации 2020 года проведение необходимых мероприятий не только на уровне центрального аппарата, но и в каждом территориальном правлении в субъектах страны, мы не получим объективной картины и не сможем разработать план действий, препятствующий появлению подобных ситуаций в будущем».