Иркутск, , 13:33 — REGNUM В Иркутской области из-за пандемии число трудовых мигрантов сократилось вдвое. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает Telegram-канал gorodbratsk со ссылкой на слова главы регионального министерства труда Натальи Воронцовой.

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«Ежегодно у нас в регионе работало более 60 тыс. граждан стран СНГ. В этом году у нас их работает 28 тыс. Это те, кто успел въехать до закрытия границ» — пояснила чиновница.

По её словам, в регионе снижается уровень безработицы среди местного населения. С 5,6% в августе сейчас он понизился до 3,4%.

Тем временем, в Тулуне, который в 2019-м году пострадал от мощнейшего наводнения, столкнулись нехваткой рабочей силы.

«Люди просто отказываются, потому что можно быть продавцом в теплом помещении, нежели работать ненормированный день на строительном объекте», — пояснила Воронцова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мигрантов в России стало почти в два раза меньше, чем до пандемии. Эксперты уверены, что ничего хорошего в оттоке иностранной рабочей силы нет. Больше всего из-за этого уже пострадало строительство, сфера услуг и ЖКХ.

Президент «Ассоциации ИЖС» Максим Назаренко добавил, что проблему можно решить с помощью привлечения местных жителей из городов-спутников Екатеринбурга.

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