Москва, , 13:43 — REGNUM По итогам ноября 2020 года объём российского рынка новых лёгких коммерческих машин (сегмент LCV) составил 9,3 тыс. единиц, что на 2% меньше результата прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

На первом месте по продажам машин сегмента LCV в России находится отечественная модель GAZ Gazelle NEXT. На неё приходится более 23% от всего объёма продаж на рынке лёгких коммерческих машин в стране. В количественном выражении это равно 2,2 тыс. экземплярам.

На втором месте по популярности среди LCV находится американский автомобиль Ford Transit с результатом 1,3 тыс. проданных экземпляров. Далее идёт фургон Lada Largus VU (1,2 тыс. ед.).

Что же касается остальных моделей сегмента, то их продажи не дотягивают до отметки в тысячу экземпляров.

Стоит отметить, что всего за одиннадцать месяцев текущего года в РФ было приобретено 91,3 тыс. новых лёгких коммерческих машин — на 8% меньше, чем год назад.

Напомним, по итогам октября нынешнего года среди новых лёгких коммерческих машин в РФ больше всего пользовалась спросом модель «ГАЗель NEXT». Это авто купили 2,4 тыс. автолюбителей.

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