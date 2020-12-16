Москва, , 13:30 — REGNUM Сегодня, 16 декабря, казалось бы, все факторы играют в пользу рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Общий оптимизм рынков проявляется в повышении индексов деловой активности в Европе, в росте фондовых индексов, нефтяных котировок до $50,80 по Brent.

Растут и валюты по отношению к доллару в ожидании важного события — заседания Федрезерва США вечером 16 декабря.

На этом фоне, действительно, происходит укрепление рубля, но очень незначительное, доллар остаётся на уровне 73 рубля.

В течение дня, вероятно, сохранится текущий диапазон 72,90 — 73,50 руб./доллар. С начала недели доллар подорожал к рублю на 0,5%, хотя к ведущим валютам снизился на 0,8%.

Это свидетельствует об ограниченности потенциала укрепления российской валюты из-за других факторов. Инвесторы опасаются усиления антироссийских санкций, негативного воздействия слабости российской экономики, возможного стремления к девальвации для увеличения доходов экспортёров и бюджета.

Такая ситуация противонаправленного действия указанных факторов, вероятно, сохранится до конца декабря. Вероятно, 2021 год рубль встретит в диапазоне 72−75 руб./доллар», — считает эксперт.

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