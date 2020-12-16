Архангельск, , 13:20 — REGNUM В Архангельской области отмечено снижение уровня безработицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве труда, занятости и социального развития.

«С 8 по 15 декабря численность безработных сократилась на 418 человек, общее снижение по сравнению с пиковым значением на 5 сентября составило 4 594 человека», — отметил исполняющий обязанности главы министерства Федор Терентьев.

За последние четыре месяца по сравнению с прошлым годом трудоустройство граждан выросло на 30 процентов. Так, с августа по декабрь трудоустроено 10 896 человек, за аналогичный период прошлого года — 8 436.

Напомним, в настоящее время в областной службе занятости зарегистрировано 22 645 безработных граждан, уровень безработицы составляет 4,2%. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году работу потеряли более 40 тысяч жителей региона.

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