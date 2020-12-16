Ташкент, , 13:11 — REGNUM Международные резервы Узбекистана в ноябре 2020 года сократились на 1,6%, до $31,94 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центрального банка республики.

В виде золота хранится $18,4 млрд, в иностранной валюте — $14 млрд. Финансовый регулятор Узбекистана планирует диверсифицировать запасы через покупку казначейских облигаций.

Золотовалютные резервы Узбекистана сокращаются четвертый месяц подряд. В ноябре сокращение произошло из-за уменьшения стоимости золота. Существующих запасов достаточно для финансирования 20 месяцев импорта.

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