Москва, , 13:06 — REGNUM Маркетологи при определении размера наценки на товары должны ориентироваться на то, что базовые товары должны быть дешевле дешевого и ни в коему случае не дорожать, считает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 16 декабря, комментируя требование президент РФ Владимира Путина принять меры для прекращения роста цен на продукты.

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«Свою маржу имеет смысл закладывать в цену товаров, которые покупают люди с высоким достатком, на каких-то эксклюзивных, импортных товарах. Все товары массового потребления должны быть доступны каждому человеку с любым достатком и иная позиция недопустима. Динамика роста цен на хлеб, масло и крупу неприемлема, ведь Россия — крупнейшая страна-производитель», — подчеркнул Кузнецов.

Напомним, что ФАС уже объявила, что согласованы все необходимые нормативно-правовые документы, направленные на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов в РФ. В службе также уточнили, что при необходимости будут проводиться внеплановые проверки и возбуждаться дела о нарушении законодательства.