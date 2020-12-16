Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о дополнительных полномочиях Центрального банка, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Совет директоров ЦБ получает право определять при необходимости максимальные значения размеров вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем и уплачиваемых кредитными организациями в рамках платежных систем за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт.

Закон также наделяет Банк России полномочиями по осуществлению анализа деятельности субъектов страхового дела для выявления ситуаций, создающих угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей или угрозу стабильности финансового (страхового) рынка. В случае выявления таких ситуаций Банк России наделяется правом принимать меры и осуществлять меры по предупреждению банкротства страховых организаций.

Кроме того, меняется периодичность представления Банком России проекта основных направлений развития финансового рынка РФ в Государственную думу. Если раньше документ представлялся раз в три года, то с принятием закона ЦБ будет делать это ежегодно.