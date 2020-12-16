Москва, , 12:51 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не «впадать в регуляторный раж», вмешиваясь в ситуацию с ценами.

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"Хочу особенно подчеркнуть: все эти меры сдерживания цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций», — сказал он.

По его словам, инструментами по регулированию ценообразования следует пользоваться своевременно. В стабильной ситуации на рынках от таких подходов нужно отказываться, считает глава правительства.