Москва, , 12:46 — REGNUM России нужна федеральная программа целевого сокращения миграции и привлечения на освобождающиеся рабочие места граждан страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 декабря, комментируя данные МВД.

Ранее в министерстве сообщили, что в настоящее время в России находится около 6,3 миллионов мигрантов, что в полтора-два раза ниже «обычных» показателей (9−11 миллионов человек).

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« Новость о сокращении числа мигрантов в России меня радует. Понятно, что есть часть бизнеса и муниципальных структур, в основном в крупных городах, которые ориентируются на эту легкодоступную для них рабочую силу, но это недальновидный подход, который несёт в себе серьёзные угрозы нашей стране в будущем. Из 11 — 12 млн мигрантов, которые в последние годы постоянно находились в России, далеко не все были и остаются реально полезны. Большинство из них занимает те рабочие места, на которые следует привлекать российских граждан.

Да, с российскими гражданами работать сложнее, им надо платить более высокую зарплату, обеспечивать другими жилищными условиями в случае, если они из глубинки привлекаются вахтовым методом в большие города, но все эти и другие сопутствующие расходы, в частности на медицину, — это вложения в будущее нашей страны. Одним словом, должна быть разработана федеральная программа целевого (а не из-за пандемии) сокращения миграции и привлечения на освобождающиеся рабочие места граждан России.

Понятно, что при современной демографической ситуации в нашей стране миграция не может быть сведена к нулю и даже к 2 — 3 миллионам, но близкие цифры — это уже то, что современное российское государство и российский социум могут эффективно контролировать и, условно говоря, культурно «перерабатывать».