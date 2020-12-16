Москва, , 12:40 — REGNUM Подготовленные правительством РФ документы позволят усовершенствовать регулирование ценообразования на социально значимые продукты. Об этом 16 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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"Правительство подготовило документы по совершенствованию нормативного регулирования ценообразования на социально значимые продукты», — сказал он.

Одним из документов стал законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить регулируемые цены. После рассмотрения на заседании правительства проект будет внесён в Государственную думу.

Кроме того, подготовлен проект постановления, позволяющего вмешиваться в ситуацию в случае роста цен на важные продукты.

«Но уже не при изменении цен на 30% в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при их росте на 10%», — сказал Мишустин.

Он отметил, что мониторинг стоимости продуктов питания будет вестись за два месяца, что позволяет фиксировать не только резкое увеличение стоимости, но и более плавные колебания.

Глава правительства заявил, что новые инструменты позволят «своевременно принимать меры, а не ждать, пока цены рванут вверх».