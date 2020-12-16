Чита, , 12:36 — REGNUM В Забайкальском крае, где сегодня, 16 декабря, обсуждают бюджет региона — 2021 на публичных чтениях, предусмотрели индексацию соцвыплат. Как пояснила министр финансов региона Вера Антропова, заработная плата и все социальные выплаты льготным категориям граждан предусмотрены в полном объёме.

«Заработная плата предусмотрена в объёме 11,5 месяца. Заложены средства на социальные выплаты гражданам — 12,9 миллиарда рублей, рост к 2020му году составил 4 миллиарда рублей. При этом, учтена индексация на 3,7% по ежемесячным выплатам льготным категориям граждан», — уточнила чиновница.

Также будут проиндексированы выплаты на обязательное медицинское страхование неработающего населения, субсидии на частичную оплату коммунальных услуг и стипендии студентам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%. При этом собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей.

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