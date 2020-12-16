Кызыл, , 12:36 — REGNUM Традиционный новогодний салат «Оливье» для жителей Тувы стал дороже на 7,7%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Красноярскстата, именно на такую сумму выросли цены на составляющие блюда по сравнению с ноябрём 2019 года.

При этом лук репчатый, яйца и картофель подорожали сразу на 19, 18 и 14% соответственно, морковь — на 10%. Цены на консервированные овощи и майонез выросли на 8%. При этом самый дорогой продукт набора — варёная колбаса стала дороже на 6%.

«Для приготовления салата «Оливье» жителям Тувы необходимо будет потратить 279,80 рубля», — отметили в службе статистики.

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