Москва, , 12:42 — REGNUM Программа льготного перекредитования бизнеса будет продлена на 2021 год. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Правительство Москвы продолжит мониторинг наиболее пострадавших отраслей и в зависимости от ситуации водить новые меры поддержки», — заявил мэр столицы.

Также на 2021 год будут продлены условия субсидирования бизнеса. Мэр Москвы отметил, что жесткие ограничения привели бы к обнищанию населения, по причине чего власти решили ограничиться действующими ограничениями.

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