Москва, , 12:31 — REGNUM Платить по счетам следует и приходится всегда. И если должнику по оплате услуг ЖКХ предоставили отсрочку, то хорошо бы понимать, на каких условиях, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«В случае с мораторием на оплату ЖКУ в России, который был введен с 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года, конечных условий изначально не обозначили.

Все на время вздохнули с облегчением, что пени и штрафы за уплату коммуналки до конца 2020 года не начислят, а о том, какие же условия ждут после этой даты, стали задумываться только сейчас, к моменту завершения отсрочки.

И сейчас встал вопрос, а что, если на весь тот долг, оплату которого разрешили перенести на конец 2020 года, начислят пени по полной программе, ведь про долг сказали, а про пени — нет.

По логике, мораторий подразумевает, что все обычные правила (по начислению пеней в том числе) наступают после его завершения. То есть если должникам по объективным причинам был предоставлен период передышки, им целесообразно оплатить основной долг без пеней, и далее включать счетчик, когда уже началась обычная жизнь.

Если этого не сделать и начислить, по сути без предупреждения, пени и штрафы за весь период моратория, получится нехорошо со всех точек зрения.

Материально это будет колоссальная необоснованная сумма, дополнительная финансовая нагрузка, которая не только не помогла, а усугубила положение граждан, пострадавших от пандемии, сокращения доходов и возможного лишения источников дохода и работы.

Кроме того, ситуация начисления пеней за период моратория будет выглядеть как дополнительное обогащение за счет поверивших в поддержку граждан, а получивших такой «новогодний сюрприз».

Обращение НП «ЖКХ Контроль» к Минстрою РФ о начислении пени только за долги, которые возникнут после отмены моратория, а также поддержка его в Госдуме, разумны и однозначно поддерживаются гражданами», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года гражданам России, у которых имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальным услуг, могут быть начислены пени за несвоевременную оплату «коммуналки» за весь 2020 год.

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