Москва, , 12:33 — REGNUM По итогам ноября 2020 года российские автолюбители приобрели 505 тыс. подержанных легковых машин — на 9% больше, чем в ноябре 2019 года. Об этом 16 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Чаще всего в прошлом месяце российские автолюбители покупали на вторичном рынке модели Ford Focus. За отчётный месяц они приобрели 12,3 тыс. таких машин.

На втором месте по количеству перепродаж находится отечественная Lada 2114. Это авто предпочли 11,1 тыс. человек. Тройку лидеров в модельном рейтинге подержанных машин замыкает Hyundai Solaris — 10,9 тыс. единиц.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились KIA Rio (10,8 ед.) и Lada 2170 (10 тыс. ед.).

Всего за одиннадцать месяцев 2020 года объём продаж машин с пробегом в России составил 5 млн единиц, что на 0,3% больше, чем год назад.

Напомним, по итогам января — октября текущего года в России число перепроданных машин А-сегмента (сегмент машин особо малого класса) составило 67 349 экземпляров, что на 7,3% меньше, чем год назад.

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