Москва, 16 декабря 2020, 12:29 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации 14 декабря продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 15 декабря на сумму 6,3 млрд рублей, следует из данных ЦБ.
Отмечается, что днём ранее объём продаж валюты также составил 6,3 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России по состоянию на конец октября составил $589,8 млрд. Рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».
На начало октября, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $432,63 млрд.