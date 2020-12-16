Москва, , 12:41 — REGNUM Потери Москвы от коронавируса превысили 600 млрд рублей. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Собянина, из-за распространения коронавируса сократились реальные доходы многих граждан. Тысячи людей потеряли работу или были вынуждены закрыть свой бизнес

«По последнем оценкам потери бюджета превысят колоссальную цифру — 600 млрд рублей. 300 млрд — выпадающие расходы, а свыше 300 млрд — вынужденные, незапланированные расходы на борьбу с пандемией. Потери действительно очень большие, но благодаря запасу прочности экономика города выдержала этот удар», — сказал Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Москвы отчитывается перед городской думой