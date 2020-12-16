Пенза, , 12:46 — REGNUM В Пензенской области с 1 января 2021 года приступят к реализации нового масштабного проекта, направленного на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей муниципальных районов. Соответствующую региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения утвердил губернатор Иван Белозерцев.

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Перед этим в медучреждениях провели инвентаризацию материально-технической базы первичного звена, оценили доступность врачебных и фельдшерских объектов в районах области, определили потребность каждого лечебного учреждения в замене и приобретении недостающего оборудования и транспорта. На основе собранных данных был и разработан региональный проект.

В течение пяти лет произведут замену 200 медицинских объектов, построят новые амбулаторию в селе Норовка Нижнеломовского района и взрослую поликлинику в Кузнецке. Капитальный ремонт проведут в 49 учреждениях. Для доставки медиков до пациентов закупят порядка 144 автомобилей. В межрайонные, районные, участковые больницы, врачебные амбулатории и фельдшерские пункты поступят более 1 тыс. единиц медицинского оборудования. На эти цели за пять лет предусмотрено выделить из федерального и регионального бюджетов более 5 млрд рублей.

Помимо обновления материально-технической базы в здравоохранении остается острым вопрос кадрового обеспечения. Решить его в области намерены принятием комплекса мер с использованием механизма целевого обучения.

ИА REGNUM в ноябре сообщало, что на капремонт объектов здравоохранения в Пензенской области дополнительно выделялось около 7 млн рублей. На эти средства отремонтируют детское отделение Спасской участковой больницы ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница», помещения женской консультации в Колышлейской районной больнице, лечебный корпус Бековской участковой больницы ГБУЗ «Сердобская МРБ имени А. И. Настина». Также запланировали благоустроить территорию детской поликлиники в Сердобске.

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