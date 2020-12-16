Москва, , 12:25 — REGNUM Соглашение между министерствами и бизнесом о ценах на социально значимые продукты питания будет подписано сегодня, 16 декабря. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Продукты в магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Сегодня будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло между Министерством сельского хозяйства, Министерством промышленности и торговли и отраслевыми ассоциациями, а также рядом крупнейших федеральных сетей», — сказал он.

По словам Мишустина, в дальнейшем к соглашению присоединятся и другие участники договорённостей, среди которых будут региональные сети и поставщики продукции.