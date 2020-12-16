Кызыл, , 12:21 — REGNUM Верховный хурал Тувы сегодня, 16 декабря утвердил во втором чтении республиканский бюджет на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Согласно проекту, налоговые и неналоговые доходы на следующий год составят около 37,55 млрд рублей, расходы — порядка 38,13 млрд. Из них 56% будут направлены в социальную сферу. Таким образом, бюджетный дефицит достигнет почти 584,8 млн рублей.

«Прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 37 096 723 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 37 762 940,4 тыс. рублей; общий объем расходов на 2022 год в сумме 37 723 197,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 38 434 181,6 тыс. рублей», — добавили в парламенте.

Таким образом, дефицит на 2022 и 2023 годы составит 626,5 млн и 671,2 млн рублей соответственно.

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