Чита, , 12:08 — REGNUM Власти Забайкальского края разработали новую методику стимулирования районов за соблюдение финансовой дисциплины и увеличение налогового потенциала. Как сообщает министр финансов региона Вера Антропова, поощряться будут те муниципалитеты, которые увеличивают свой налоговый потенциал.

«Впервые анализ деятельности проведем по итогам 2021 года по балльной системе. В 2022 году простимулируем лучшие районы», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%. При этом собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей.

Читайте также: Забайкальских бюджетников в 2021 году без зарплат не оставят