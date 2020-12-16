Новосибирск, , 11:50 — REGNUM Тепличный комплекс «Новосибирский» планирует к 2022 году выращивать семь миллионов роз в год. Для голландских роз созданы максимально комфортные условия, на очереди — хризантемы и герберы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

С мая по сентябрь 2020 года было реконструировано 2 га теплиц для выращивания роз на срез. Посадочный материал — голландской селекции. При выходе на проектную мощность в 2022 году планируется производство семи миллионов роз в год.

«Это будет серьезное производство. Цветы востребованы. Одна проблема — они сейчас поставляются в основном из-за рубежа. Всего 15% цветов производится в России, а все остальные 85% — завозится. Но понемногу в магазины начинают поступать и наши цветы» — прокомментировал учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов.

Уточняется, что реализация проекта позволит обеспечить качественными цветами не только Новосибирскую область, но и соседние регионы. В перспективе — увеличение площадей для выращивания и других цветов.