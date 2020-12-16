Москва, , 11:48 — REGNUM Почти 45% занятых на рынке труда в России попадают в «квалификационную яму», так как их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы. Такие данные следуют из отчета «Как смягчить несоответствие трудовых навыков современным требованиям» консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Как отмечают аналитики, квалификационная яма — проблема всего мирового рынка труда. В рейтинге стран по соответствию квалификации работников их должностным обязанностям Россия занимает 52-е место из 75.

По мнению омбудсмена по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, члена генерального совета «Партии Роста» Дмитрия Порочкина, подавляющее число специалистов, попадающих в «квалификационную яму» — люди в возрасте, которым банально сложно освоить компьютер и которые всю жизнь работали только с бумажными носителями.

«Что касается специалистов помоложе, чьи знания и опыт не успевают за технологиями — у них не остается выбора и приходится учиться, чтобы не потеряться на рынке труда. Вопрос только времени и денег», — отметил эксперт.

Он уверен, что остро стоит вопрос именно с обучением сотрудников, а технологические процессы и, в целом, цифровизация идет вперед огромными шагами.

«В этом году в период пандемии, когда большинство процессов — от бытовых до рабочих — было переведено в онлайн, произошел большой скачок и для многих этот период стал отличным поводом повысить свою квалификацию или освоить новую более востребованную и современную профессию. Поэтому «квалификационная яма» может уменьшиться за счет пандемии», — добавил Порочкин.