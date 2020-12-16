Москва, , 11:39 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) предложил передать ретейлинговые сети под контроль российских юридических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Покупатель в супермаркете Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

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"Странно, что розничные сети, ответственные за продовольственную безопасность, принадлежат иностранным государствам (юрлицам, зарегистрированным за границей)», — отметил Куринный.

Он напомнил, что депутаты фракции КПРФ ранее предлагали передать ретейл под контроль отечественных юрлиц, но парламентариев не услышали.

«Мы надеемся, что соответствующие решения будут приняты и одобрены Госдумой», — заявил Куринный.

Вопрос о росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин. Правительство РФ предприняло ряд мер, ряд ретейлинговых сетей пообещал обнулить наценку на некоторые базовые продукты.