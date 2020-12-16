Москва, , 11:36 — REGNUM Стоимость трёх моделей Mazda из четырех, представленных на российском авторынке, выросла на 15 — 35 тыс. рублей. Об этом 16 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Речь идёт о седане Mazda 6 и кроссоверах СХ-5 и СХ-9, которые подорожали на 0,8 — 1,0% по сравнению с прежней стоимостью.

Меньше всего подорожали седан Mazda 6 и кроссовер СХ-5 — на 15 — 25 тыс. рублей. Теперь стоимость седана в начальной комплектации составляет 1 635 000 рублей, а максимальная подорожала до 2 449 000 рублей. Диапазон цен на СХ-5 теперь составляет от 1 709 000 до 2 730 000 рублей.

Больше всего подорожал кроссовер Mazda CX-9. Его стоимость выросла на 30 — 35 тыс. рублей. Базовая версия теперь продается за 2 963 000 рублей, а топовая — за 3 588 000 рублей.

Напомним, 15 января 2021 год в России стартуют продажи нового кроссовера Mazda CX-30.

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