Москва, , 11:30 — REGNUM Государственная поддержка должна не обеспечивать российским предпринимателям сохранение их нормы прибыли, а облегчать потери в кризисное время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Гришин. Так он прокомментировал эффективность мер государственной поддержки бизнеса в период пандемии.

По его мнению, в настоящее время пока сложно говорить об эффективности программ господдержки малого и среднего бизнеса, хотя есть исследования, которые показывают, что большинство компаний считают, что меры поддержки действуют достаточно слабо.

«Залогом эффективности любой госпрограммы поддержки является её адресный характер (и наоборот, меры, принимаемые скопом, для всех сразу, за редким исключением не приносят ожидаемых результатов), — сказал Гришин. — В этом отношении стоит приветствовать дополнение и уточнение перечня индустрий, наиболее пострадавших от пандемии. Кроме того, важно удержаться на позициях здравого понимания предпринимателями своего места и, соответственно, меры своей ответственности в сложившейся социально-экономической структуре. Государственная поддержка не должна обеспечивать предпринимателям сохранение их нормы прибыли — она должна облегчить им потери в кризисное время».

Как полагает экономист, искажения этого принципа наблюдаются достаточно часто и выражаются, к примеру, в росте цен на конечную продукцию, пропорциональном росту цен на сырьё — то есть в перекладывании финансовых потерь на конечного потребителя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гришин рассказал, какими в 2021 году будут меры государственной поддержки бизнеса.

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