Москва, , 11:27 — REGNUM В 2021 году власти России будут комбинировать меры прямой и косвенной поддержки предпринимателей, но сохранят жесткие требования для компаний, которые захотят воспользоваться этой помощью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 16 декабря доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Гришин.

«Вероятнее всего, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 2021 году будет являться логическим развитием комплекса мер, сложившегося в уходящем году, — сказал Гришин. — В первую очередь потому, что все основные методы поддержки уже в той или иной мере задействованы. А придумать нечто принципиально новое в условиях рыночной экономики попросту невозможно. То есть мы будем наблюдать комбинацию мер прямой и косвенной поддержки (от прямого субсидирования и невозвратных кредитов до продления лицензий и моратория на проверки) с сохранением достаточно жёсткой системы критериев и требований для компаний, желающих этими мерами воспользоваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что ключевым аспектом поддержки предпринимательства, пострадавшего в период распространения коронавирусной инфекции, является налоговая составляющая.

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