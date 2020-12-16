Москва, , 11:26 — REGNUM В России налогообложение трудно назвать наиболее болезненной проблемой предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Гришин. Так он прокомментировал предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова «не брать с предпринимателей деньги, причитающиеся в виде налогов».

«При всей кажущейся простоте и привлекательности этого предложения в реальности оно малореализуемо, поскольку затрагивает основы функционирования механизма государственных финансов, — сказал Гришин. — Фактически это может привести к необходимости радикального пересмотра всей системы бюджетного планирования на ближайшие периоды. А предпринимательство отнюдь не единственная сфера, которой требуется государственная поддержка».

В частности, как отметил Гришин, резко возросли затраты на социальную сферу и здравоохранение. При этом для предприятий, работающих в отраслях, тяжелее всего пострадавших от пандемии, частичное списание налогов уже было произведено.

«Кроме того, стоит отметить, что налогообложение трудно назвать наиболее болезненной проблемой российских предпринимателей, — сказал экономист. — Куда хуже обстоит дело с доступом к финансовым ресурсам. Поэтому многие компании были бы гораздо больше заинтересованы, к примеру, в расширении механизмов целевого кредитования или государственной поддержки по долгосрочным кредитам на модернизацию основных средств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов заявил, что на первое место в списке антикризисных мер он бы поставил вопросы налоговой политики, и поинтересовался, не проще ли государству не брать с предпринимателей деньги, причитающиеся в виде налогов.

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