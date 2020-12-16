Миллеровский район, Ростовская область, , 11:24 — REGNUM В Миллеровском районе Ростовской области вернули к работе завод по убою и переработке утки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 декабря.

«В конце ноября была возобновлена мясопереработка индейки. Сейчас восстанавливается перерабатывающий завод на утином производстве, с запуском которого будет выстроен полный производственный цикл — от выращивания птицы до забоя и производства готовой продукции. Это повлечёт за собой и расширение ассортимента готовой продукции, и возобновление работы сопутствующих производств, в том числе комбикормового завода. Не менее важно обеспечение рабочими местами селян», — подчеркнул первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Объём первой поступившей партии птицы составил 10 тыс. голов. Мощность завода в Миллеровском районе рассчитана на 4 тыс. голов птицы в час.

ИА REGNUM сообщало, что птицеводческие компании, занимающиеся производством индейки и утки в Ростовской области, получат субсидии. Селянам возместят часть понесённых на приобретение инкубационного яйца и племенного молодняка затрат.

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