Москва, , 11:09 — REGNUM В России за три месяца с 39% до 44% выросло число граждан, согласных на «черную» зарплату. Не хотят получать неофициальную зарплату 31%, затруднилась ответить 25%, приводит данные рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще согласны получать заработную плату по «черной» или «серой» схеме мужчины, чем женщины — 49% против 39%, а также работники 25−34 лет и старше 45 лет (по 46%).

В апреле 2020 года на зарплату «в конвертах» были согласны 46% опрошенных. Больше всего готовых получат «черную» зафиксировано в феврале 2009 года (60%), реже всего — в марте 2018 и в августе—сентябре 2020-го (по 39%).

Опрос проведен 1—13 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 424 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России большая часть работающих граждан (56%) не готова трудиться за зарплату в конвертах.

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