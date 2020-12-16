Волгоград, , 11:10 — REGNUM На приобретение жилья для детей-сирот в 2021 году в Волгоградской области направят 743 млн рублей. Деньги выделят из бюджетов федерального и регионального уровней, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе администрации региона.

Предпочтение в покупке жилья детям-сиротам отдаётся новостройкам в микрорайонах с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. В 2020 году на приобретение квартир было выделено 320 млн рублей, на эти средства закуплены 304 однокомнатные квартиры с чистовой отделкой. Финансирование 2021 года в два раза превышает расходы 2020 года — из федерального и регионального бюджетов на приобретение жилья выделено в общей сложности 743 млн рублей.

До конца 2020 года в Волгоградской области планируется обеспечить жильём 350 детей-сирот.