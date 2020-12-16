Тамбов, , 11:02 — REGNUM На строительство административного здания ИФНС России по Тамбову готовы потратить свыше 521 млн рублей. Подрядчика определят на аукционе 23 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Заказчиком по контракту выступит федеральное казённое учреждение «Объединённая дирекция единого заказчика Минстроя РФ». Максимальная цена контракта — 521 096 070 рублей.

Размер обеспечения заявки 26 054 803,5 рубля. Источник финансирования — федеральный бюджет. Контрактом предусмотрено обеспечение исполнения в размере 52 109 607 рублей.

Победитель должен реализовать проект до 31 января 2023 года.

Проектом предполагается строительство здания общей площадью 5,5 тыс. кв. м, в том числе архивного хранилища на 250 кв. м, операционного зала, конференц-зала, столовой, зала совещаний и здравпункта. Численность работающих предполагается проектом 275 человек.

Напомним, в Архангельске также за бюджетный счёт планируется строительство здания арбитражного суда. Начальная цена лота составляла 928 млн рублей.