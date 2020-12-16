Москва, , 11:00 — REGNUM В 2021 году ключевая ставка Банка России, вероятнее всего, останется ниже уровня в 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Так он прокомментировал ситуацию с тем решением, которое вскоре должен принять ЦБ РФ по величине ключевой ставки.

«Честно говоря, я бы голосовал за снижение на 0,25% до 4%. Инфляция, которую Банк России ожидает в 2021 году, сейчас в интервале 3,5−4%, что несколько ниже цели. И поскольку ЦБ напоминает, что влияет ставками на экономику на горизонте 3−6 кварталов, то снижение ставки было бы обоснованным, — сказал Шибанов. — Но текущая инфляция (уже выше цели) и волатильность рынка рубля могут усложнить Банку России подобное решение. Судя по ответам зампредов Банка России, ключевая ставка останется ниже уровня 5% весь 2021 год и будет повышаться значительно уже в 2022 году. Но даже в то время она, скорее, останется в интервале 5−6%».

Как полагает Шибанов, это решение будет связано с постепенным, не очень быстрым восстановлением экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, как изменится величина ключевой ставки, высказалась главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

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