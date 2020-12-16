Москва, , 10:59 — REGNUM Есть вероятность, что ко второй половине 2021 года при хороших темпах восстановления экономики ключевая ставка Банка России будет постепенно расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Есть все основания полагать, что ЦБ сохранит ключевую ставку на данном уровне, на историческом минимуме. Вряд ли ставка будет понижена, так как ожидания по второй волне коронавируса уже понятны. Поводов для ее повышения на данный момент также нет, — сказала Кошелева. — Несмотря на то, что 4,25% являются историческим минимумом, есть условный предел базовой ставки, ниже которого государство не готово уходить — это 3% при уровне инфляции около 4%».

Как полагает эксперт, ЦБ РФ будет плавно повышать ключевую ставку, ориентируясь на перспективы восстановления экономики.

«Пока сложно прогнозировать конкретные сроки, но есть вероятность, что ко второй половине 2021 года при хороших темпах восстановления экономики ставка будет постепенно расти», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее перспективы повышения ключевой ставки оценил экономист Максим Марков.

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