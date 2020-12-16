Москва, , 10:57 — REGNUM Наиболее разумным и логичным решением со стороны Банка России в текущих условиях будет сохранение ключевой ставки на уровне 4,25%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

«Против снижения играют несколько факторов. Во-первых, это рост инфляции в конце года, вызванный увеличением цен на ряд продуктов, в том числе входящих в базовую потребительскую корзину, — сказал Марков. — Инфляция в ноябре составила 4,42%, а прогноз на декабрь еще выше 4,5−5%. Во-вторых, в связи с ростом цен на нефть и значительной волатильностью на мировых валютных рынках происходит укрепление рубля по отношению к основным валютам. И, наконец, дальнейшее снижение ключевой ставки может способствовать усилению оттока банковской ликвидности в виде вкладов и депозитов».

Против увеличения ключевой ставки, по словам Маркова, говорит тот факт, что это со временем приведет к росту ставок по кредитам, что сейчас крайне нежелательно, так как российский бизнес и розничные заемщики в массе своей переживают непростые времена.

«Поэтому наиболее оптимальным для Банка России будет оставить ключевую ставку на текущем уровне», — подытожил экономист.

В свою очередь, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что до тех пор, пока инфляция не сильно отклоняется от таргета в 4%, и при отсутствии драматических движений валютного курса, вероятнее всего, что нынешняя величина ставки будет оставаться такой еще долго.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин заявил, что изменение ключевой ставки Банка России не окажет серьезного положительного влияния на российскую экономику, если власти не озаботятся проблемой вывода капитала из страны.

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