Москва, , 10:55 — REGNUM Постепенное восстановление потребления углеводородного топлива может привести в 2021 году к росту спроса на 3−4 млн баррелей в сутки относительно уровня IV квартала 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

«Если в 2019 году мировой спрос на нефть составлял 100 млн баррелей в сутки, то в I квартале 2020 года он сократился на 7 млн баррелей, во II квартале — на 17 млн баррелей. В III квартале началось восстановление мирового спроса до уровня 91 млн баррелей, а по итогам IV квартала глобальный спрос на нефть может возрасти до 93 млн баррелей в сутки. С учётом беспрецедентных колебаний мирового спроса на фоне усиления карантинных мер в мире в целом за 2020 год уровень мирового спроса составит около 90 млн баррелей в день», — сказала она.

По ее словам, постепенное восстановление потребления углеводородного топлива может привести в 2021 году к росту спроса на 3−4 млн баррелей в сутки относительно уровня IV квартала 2020 года.

«Однако в краткосрочной перспективе после массовой вакцинации едва ли корректно было бы предполагать, что мировой спрос на углеводороды вернётся к уровню докризисного 2019 года, — сказала Сафонова. — Зелёная повестка, снижение выбросов и акценты на развитие возобновляемой энергетики дадут мощный импульс к развитию альтернативных видов топлива, что повлияет на судьбу спроса на углеводороды».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко рассказал, как будет изменяться спрос на нефть в 2021 году.

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