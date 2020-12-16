Москва, , 10:52 — REGNUM Возращения нефтяных котировок на уровень февраля 2019 года можно ожидать не ранее IV квартала 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал прогноз ОПЕК о росте спроса на нефть в 2021 году.

«Прогнозы сдержанного роста спроса на нефть в 2021 году, подготовленные ОПЕК+, отражают информационный фон, возникший в связи с успехами крупнейших экономик мира в разработке вакцины от коронавируса, — сказал Чередниченко. — Если не случится каких-либо дополнительных шоков в экономике, которые существенно повлияют на предложение черного золота на мировом рынке, вероятность того, что прогноз ОПЕК сбудется, достаточно высока. Однако не стоит забывать, что риски введения санкций против крупнейших поставщиков нефти на рынок сохраняются. Недавнее обострение ситуации на фоне убийства иранского ученого-ядерщика — очередное подтверждение нестабильности в этом вопросе».

Поэтому, как полагает экономист, возращения нефтяных котировок на уровень февраля 2019 года можно ожидать не ранее IV квартала 2021 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с начала недели на рынке черного золота появилось уже немало факторов, которые теоретически должны были надавить на нефтяные цены.

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