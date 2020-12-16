Москва, , 11:00 — REGNUM В декабре 2020 года две модели немецкого бренда Opel, представленные в России, стали дороже. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, кроссовер Grandland X и микроавтобус Zafira Life подорожали на 70 и 60 тыс. рублей соответственно, что составляет 1,9 — 3,5% от прежней цены.

Новая цена на Opel Grandland X составляет от 2 069 000 до 2 499 000 рублей. А диапазон цен на микроавтобус Zafira Life составляет от 2 789 900 до 3 789 900 рублей.

Отмечается, что с января по ноябрь нынешнего года российские дилеры Opel продали 493 автомобиля.

Напомним, последний раз повышение цен на модели Opel произошло в сентябре 2020 года. Тогда автомобили немецкой марки в России подорожали на 30 тыс. рублей.

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