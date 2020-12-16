Липецк, 16 декабря 2020, 10:44 — REGNUM Администрация Липецкой области заключила соглашение с автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». Как сообщает ИА REGNUM, документ подписали глава региона Игорь Артамонов и руководитель центра Константин Калинин.
Основными направлениями сотрудничества являются организация и проведение в регионе мониторинга реализации госпрограмм Российской Федерации, Липецкой области, региональных составляющих нацпроектов, федеральных и региональных проектов, а также анализ и прогнозирование динамики основных показателей социально-экономического развития Липецкой области, в том числе в сферах инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, межрегионального сотрудничества.
Также Аналитический центр при правительстве РФ будет сопровождать создание фабрики пилотирования проектов для их быстрого запуска и последующего тиражирования на территории Липецкой области и других российских регионов, а также целый ряд других вопросов, в том числе продвижение инновационных технологий в условиях модернизации экономики.