Салехард, , 10:39 — REGNUM На Ямале внедрена линейка микрозаймов для самозанятых граждан. Программой предусмотрено кредитование на сумму от 50 до 500 тысяч рублей по льготной ставке от 4,25% годовых на срок до трёх лет, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Займ можно расходовать на погашение арендных платежей, ремонт и приобретение оборудования,

Как отметил управляющий окружными центрами «Мой бизнес» Евгений Жирнель, при разработке новой меры поддержки ямальских самозанятых, была учтена текущая ситуация по коронавирусу.

По итогам 11 месяцев 2020 года на Ямале насчитывается более 4,3 тысяч официально самозанятых граждан. Они могут воспользоваться льготным кредитом, имущественной, информационно-консультационной и образовательной поддержкой.