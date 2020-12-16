Чебоксары, , 10:38 — REGNUM В Чувашии индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев снизился на 0,8%. Такие оперативные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе — ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства в Чувашии составил 99,2%, в том числе в обрабатывающих производствах — 98,2%, в электроэнергетике — 106,5%, в водоснабжении — 97,2%, в сфере добычи полезных ископаемых — 103,7%.

В структуре обрабатывающих производств за указанный период рост зарегистрирован в восьми отраслях из 22, которые подпадают под мониторинг Чувашстата. Наибольший рост отмечен в производстве резиновых и пластмассовых изделий, где индекс составил 122,9%.

Максимальный спад по итогам 11 месяцев произошёл в металлургическом производстве, где индекс составил 49,2%. Также значительно снизилось производство прочих транспортных средств и оборудования (индекс 73,5%), производство автотранспортных средств и полуприцепов (79,6%), кожевенное производство (82,7%).

В ноябре 2020 года по сравнению с ноябрём 2019 года индекс промышленного производства в Чувашии составил 97%, к уровню октября 2020 года — 98,1%.